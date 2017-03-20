Транш Евросоюза поступит после кредита МВФ - Порошенко

Второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро поступит в Украину после выделения своего транша Международным валютным фондом.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пятого заседания Совета регионального развития в Киеве в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам пытались отдельные политиканы, вместе с внешними врагами, поставить подножку относительно принятия решений по МВФ. Отчего это так важно? Это - не просто миллиард долларов, который стране необходим как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь от Европейского Союза, где мы также выполнили все критерии, и которая уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета Национального банка, а это - 600 млн евро дополнительных средств", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что от решения МВФ зависят и другие проекты международных финансовых институций для Украины: "Связаны и средства международных финансовых организаций, которые будут направлены на конкретные проекты: не в Киев, не в Администрацию Президента, и не в Дом правительства, а - проекты, которые направлены в объединенные территориальные громады".

Глава государства подчеркнул, что чиновники на местах должны активнее продвигать реформы, объясняя их важность для людей.

"Ключевая позиция - должны занимать активную политическую позицию. Должны защищать реформы и защищать Украину. Сейчас время собирать камни. Думаю, во время сегодняшнего обсуждения мы услышали дополнительную аргументацию для того, чтобы идти к людям", - сказал Порошенко, добавив, что лишь доверием людей можно обеспечить успех реформ.