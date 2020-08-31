Третій блок слухань у справі МН17 триватиме до 13 листопада - Мамедов

Блок слухань у справі МН17 який стартував 31 серпня 2020 року буде розділено на три етапи і попередньо вони триватимуть до 13 листопада.

Про це заступник генпрокурора, керівник Міжнародної слідчої групи від України у справі MH17 Гюндуз Мамедов повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"У першому - з 31 серпня по 11 вересня - планується обговорити позиції сторін щодо вимог про компенсації, у тому числі можливостей родичів загиблих ставити ці питання самостійно, а також строків, в які ці вимоги можуть бути подані", - сказав він.

За його словами, також під час цього блоку слухань суд планує заслухати сторону захисту одного з чотирьох обвинувачених на предмет їх клопотань про додаткове розслідування. Про наявність таких клопотань суд має бути повідомлений не пізніше блоку слухань, що починаються 2 листопада. На думку суду, цього часу буде достатньо для особистої зустрічі захисту та обвинуваченого.

"Ми спостерігаємо за процесом, де все вибудувано для максимальної зручності всіх сторін. Перед тим, як почати розгляд вимог щодо компенсацій по суті, суд пропонує обмін письмовими клопотаннями і така підготовка сприятиме максимальному ефекту на більш пізньому етапі судових засідань", - зазначив Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2020 року в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка 31 серпня по п'ятницю 11 вересня, другий - з понеділка 28 вересня по п'ятницю 9 жовтня і третій блок - з понеділка 2 листопада по п'ятницю 13 листопада.

Однак, у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми обмежена. Загалом у пресцентр дозволено перебувати максимум 100 журналістів. Усі інші мають змогу слідкувати за процесом через пряму трансляцію.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".