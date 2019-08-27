Трюдо: Действия России в Украине точно лишили ее права на партнерство в G8

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Украина была одной их главных тем внешнеполитического блока на саммите лидеров G7 во Франции.

Действия России в Украине точно лишили ее права на партнерство в клубе развитых стран мира, заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо после завершения саммита G7 во Франции, сообщает 27 августа "Укринформ".

Трюдо отметил, что никогда не избегал дискуссий с президентом России Владимиром Путиным во время международных саммитов.

"Я даже имел личные беседы с ним, во время которых акцентировал на обеспокоенности Канады рядом поступков России. Если представится возможность, я повторю это снова и выслушаю, что он скажет на это", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8. "Важно признать, что G7 - это собрание государств-единомышленников, решительно настроенных двигаться вперед положительным для мировой экономики образом. При этом действия России в Украине и в других местах точно лишили ее права на партнерство в этой группе", - добавил премьер Канады.

По его словам, Украина была одной из главных тем внешнеполитического блока на саммите.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

19 августа 2019 года на встрече с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Во время ужина на официальном открытии саммита G7 в Биаррице 24 августа Трамп сказал, что РФ нужно позволить вернуться в неофициальный клуб стран, так как для обсуждения вопросов Ирана, Северной Кореи и Сирии необходимо присутствие России. Американского президента поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Остальные лидеры стран "Большой семерки" выступили против этого предложения, писала The Guardian со ссылкой на источники.

Трамп заявил, что обязательно пригласит Путина на следующий саммит "Большой семерки", организатором которого будет США, невзирая на политические последствия.