Трюдо: Канада не будет участвовать в операции против сил Асада

Премьер Канады напомнил, что представители страны в Сирии оказывают гуманитарную помощь, а также работают на политическом и дипломатическом фронтах

Канадские войска не будут принимать участия в возможной вооруженной операции против сирийского режима.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой заявление премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Radio-Canada.

"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии и в будущем отправятся также в Мали. "В Сирии мы оказываем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попробовать найти решение конфликта", - отметил глава правительства Канады.