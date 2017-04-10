Трюдо не исключает дальнейших санкций против России из-за Сирии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не исключает дальнейших санкций против России из-за конфликта в Сирии.

Об этом он заявил во время своего визита во Францию, сообщает CBC.ca.

"Премьер-министр заявил, что дальнейшие санкции против России возможны из- за поддержки сирийского режима", - говорится в сообщении.

По словам Трюдо, Россия и Иран должны сделать свой вклад для прекращения конфликта в Сирии.

"Страны, которые поддерживают режим Асада несут ответственность за химические атаки на невинных мирных жителей, на детей, произошедшие на прошлой неделе", - сказал он.

Премьер-министр также заявил, что президент Сирии не может оставаться лидером страны и должен быть привлечен к ответственности за совершение военных преступлений против своего народа.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против военных деятелей Сирии и России.