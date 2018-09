Цена вопроса: сколько Великобритания уже заплатила за Brexit

Сегодня секретарь Brexit Доминик Рааб дает отчет о проделанной работе. В это же время появилось новое исследование, которое показало, что Brexit уже стоил Великобритании более 2% от объема производства и это еще до того, как страна покинула ЕС, пишет Bloomberg.

Экономисты UBS Group AG посчитали, как на экономику Соединенного Королевства повлияло голосование за выход из ЕС. ВВП стал меньше на 2,1%, а инфляция больше на 1,5%. Инвестиции упали на 4%, а потребление уменьшилось на 1,7%. Это связано с тем, что компании откладывали решения, куда инвестировать, вкладывались в другие сферы и пересматривали цепочки поставок, чтобы защититься от риска быть отрезанными от своих поставщиков.

К примеру, Combilift, ирландский производитель автопогрузчиков, раньше работал в Уэльсе, а теперь переключился на Германию, чтобы не быть заложником последствий Брексита, в случае, если нарушится торговля с Великобританией.

Крупные фармкомпании жалуются, что приходится тратить огромные суммы на просчет рисков от Brexit, вместо того, чтобы вложиться в исследования новых лекарств. Например, Pfizer Inc, фармацевтический гигант США, потратит на это 100 миллионов долларов.

Independent со ссылкой на исследование Focaldata for Best for Britain сообщает, что более 2,6 миллиона британцев, которые проголосовали за то, чтобы уйти, теперь поддерживают пребывание в ЕС. Менее 1 миллиона перешли в другую сторону.

Фунт упал на 0,7 процента в понедельник на фоне повышенной неопределенности в отношении хода Brexit. Он не изменился на ранних торгах во вторник на уровне $1.2862.

На прошлой неделе власти Великобритании опубликовали 24 документа, вкоторых описывается подготовка к выходу Великобритании из ЕС безсоглашения. В опубликованных документах Лондон на случай недостижениясделки с ЕС советует фармацевтическим компаниям делать запасы лекарств, компаниям, занимающимся экспортом, готовиться к большейбюрократической волоките, а потребителей призывают быть готовыми кросту цен на товары из ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. Снебольшим перевесом большинство британцев, проголосовавшихподдержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться вконце марта 2019 года.