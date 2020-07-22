Церемонія вручення Нобелівської премії відбудеться у новому форматі

Фонд Нобеля оголосив, що церемонія вручення Нобелівської премії миру, яка має відбутися в грудні 2020 року, буде проходити у новому форматі через обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, повідомляє прес-служба Фонду Нобеля.

"У цьому році нобелівський тиждень буде використовувати нові формати через невизначеність. Ми не знаємо, чи зможе велика кількість людей зібратися в одному місці і чи зможуть лауреати з інших країн приїхати в Швецію і Норвегію", - йдеться в повідомленні.

Фонд розраховує на те, що, використовуючи новий формат церемонії, йому вдасться провести вручення Нобелівської премії навіть у випадку, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто відвідати її.

"Ми очікуємо, що зможемо провести церемонію вручення Нобелівської премії в Осло і Стокгольмі 10 грудня, використовуючи новий формат, що не тільки враховує обмеження, пов'язані з дотриманням соціальної дистанції, але і бере до уваги, що тільки деякі лауреати або навіть ні один з лауреатів не зможуть особисто бути присутнім на церемонії ", - підкреслили у Фонді.

Окремо додається, що у 2020 році буде скасовано традиційний банкет у стокгольмській ратуші.

"Під час банкету і прийому, влаштовується днем раніше, більше тисячі людей збираються на обмеженому просторі в закритому приміщенні. Тому проводити захід у 2020 році було б недоцільно", - підкреслили у Фонді Нобеля.

Очікується, що імена нобелівських лауреатів 2020 будуть названі в період з 5 по 12 жовтня.

Нагадаємо, 17-річну экоактивистку зі Швеції Грету Тунберг, яку журнал Time назвав людиною 2019 року, вдруге номінували на Нобелівську премію миру. З ініціативою виступили два шведських депутата Йенс Пагорб і Хокан Свеннелинг з Лівої партії.