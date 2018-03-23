ЦИК России объявил окончательные результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия России признала выборы президента действительными и состоявшимися, сообщает Meduza.

По данным Центризбиркома, озвученным на заседании комиссии 23 марта, Владимир Путин переизбран на новый срок. Путин получил 76,69% голосов избирателей. За него отдали свой голос 56 миллионов 430 тысяч 712 человек - более половины имеющих право на участие в выборах избирателей.

Второе место на выборах занял кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин - он набрал 11,77% голосов (восемь миллионов 659 тысяч 206 избирателей). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский - он набрал 5,65% (четыре миллиона 154 тысячи 985 избирателей).

Ксения Собчак получила 1,68% (один миллион 238 тысяч 31 избиратель), Григорий Явлинский - 1,05% (769 тысяч 644 избирателя), Борис Титов - 0,76% (556 тысяч 801 избиратель), Максим Сурайкин - 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин - 0,65% (479 тысяч 13 избирателей).

Явка на выборах составила 67,54% от общего числа избирателей (73 миллиона 629 тысяч 581 человек).

Итоги голосования были отменены на 16 избирательных участках. Еще по семи участках поданы иски в суд о признании недействительным итогов голосования.

Во вторник, 20 марта, Трамп поздравил Путина с победой, несмотря на советы своих помощников этого не делать. Американский президент также решил во время телефонного разговора не осуждать Путина за недавнее отравление российского шпиона. Это вызвало недовольство в Республиканской партии.

В частности, сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал такие действия Трампа, а также назвал Путина диктатором, российские выборы - фикцией. Критически на это отреагировал и лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса Митч Макконнелл.

По материалам: Meduza