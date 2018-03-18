ЦИК России подтвердил, что Путин лидирует на выборах президента

ЦИК предварительно насчитала почти 72% голосов за нынешнего президента России Владимира Путина

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней, он набирает 72,08% голосов, сообщает "ДС" со ссылкой на сайт российского Центризбиркома.

Второе место с результатом 15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% -лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,39% голосов и заняла четвертое место.

Следом идет кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (0,77%).

Кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин набирает 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") заручился поддержкой 0,61% избирателей.

Меньше всех набирает Борис Титов от "Партии роста" - 0,6%.