ЦИК России подведет окончательные итоги выборов президента в течение 10 дней

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней, передает УНН со ссылкой на Газета.ру.

"Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий", - сказала Э.Памфилова.

Отметим, после обработки 99,83% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,6%.

Напомним, выборы президента России завершились 18 марта в 21:00 по российскому времени (20:00 по Киеву).