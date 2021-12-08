Цього тижня США відправлять Україні партію вогнепальної зброї та боєприпасів - Пентагон

Цього тижня США відправлять Україні останню партію з раніше схваленого президентом Джо Байденом пакета допомоги у сфері безпеки. Партія включає стрілецьку зброю та боєприпаси. Про це на брифінгу у Пентагоні повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Він нагадав, що у серпні президент Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на 60 млн доларів.

"Ви знаєте, що президент Байден схвалив пакет оборонної допомоги на 60 мільйонів доларів. Фінальна частина цього пакета має бути доставлена в Україну цього тижня", - сказав Кірбі.

За його словами, ця остання частина допомоги включає в себе "стрілецьку зброю та боєприпаси".

7 грудня відбулися переговори Путіна з Байденом на тлі загрози нового вторгнення Росії до України.

У Білому домі після переговорів заявили, що Байден ясно дав зрозуміти Путіну: США та їхні союзники дадуть відповідь рішучими санкціями та іншими заходами у разі військової ескалації РФ проти України.

Кремль виклав свою версію підсумків переговорів.

Комітети Палати представників та Сенату США збройних сил випустили компромісну версію оборонного бюджету на 2022 рік, що включає 300 мільйонів доларів для ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI). Спочатку планувалося виділити 250 мільйонів доларів.