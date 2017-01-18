ЦРУ рассекретило архивы: более 11 тысяч документов - об Украине

Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные ЦРУ.

Отмечается, что в общей сложности рассекречено около 930 тысяч документов на более чем 12 млн страниц.

В этих документах - разработки ЦРУ с момента основания и до середины 90-х годов. Ранее они были доступны только в Национальном архиве в Мериленде.

Все документы разбиты на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский тоннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т. д.

Как пишет ain.ua, по запросу "Украина" поиск на сайте выдает более 11 тысяч рассекреченных документов.

В архивах также содержится информация об украинской политике, природных богатствах, научных достижениях и настроениях населения в разные времена и в разных областях, военном потенциале в отдельных регионах.

Некоторые из этих документов рассекречены только в январе 2017 года, а самые старые датированы 40-ми годами.