ЦРУ заявило о достоверности данных по химатаке и сотрудничестве РФ с WikiLeaks

Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб, передает CNN.

"Мы предоставили президенту оценку с высокой степенью достоверности, что на самом деле это был сирийский режим, который провел химатаку против своего народа в Идлибе", - сообщил он.

Он также отметил, что данные были получены не только сотрудниками ЦРУ, но и другими представителями "разведывательного сообщества", и назвал "хорошим" решение президента США Дональда Трампа об авиаударе по авиабазе в Сирии.

Помпео также заявил, что портал WikiLeaks является неправительственной разведывательной службой, которая действует исходя из советов таких государств, как Россия.

"WikiLeaks похож на враждебную разведывательную службу и ведет себя как враждебная разведывательная служба", - сказал он.

По словам Помпео, российская военная разведка прибегала к помощи WikiLeaks для распространения материалов, полученных благодаря хакерским атакам.

По данным CNN, британская разведка передала США данные о контактах команды Трампа с Россией.

Источники в конгрессе США и в разведке Британии и Европы сообщили, что разведка перехватила контакты в ходе рутинной слежки за официальными лицами из России и другими россиянами, известными западным разведслужбам. При этом они не проверяли умышленно их коммуникацию с представителями команды Трампа, подчеркивает телеканал, а поймали ее "случайно".

По данным источников, эти контакты продолжались на протяжении нескольких месяцев. Европейская разведка передала информацию американским коллегам в рамках работы разведывательного альянса англоязычных стран "Пять глаз".

Источник в сенате США сообщил, что эти данные будут изучены. Вероятно, отмечает CNN, они будут учтены в расследовании о "российском вмешательстве" в выборы президента США.