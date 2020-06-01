Туреччина назвала дату відкриття кордонів для українських туристів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дату відкриття кордонів для українців та інших іноземних туристів. Туреччина почне приймати іноземців у липні.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає українське МЗС.

Так, під час розмови Чавушоглу заявив, що Туреччина готова приймати українських туристів, а також відновити регулярні пасажироперевезення з Україною вже з 1 липня цього року.

Глава турецького МЗС наголосив, що країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочину українців.

Нагадаємо, у травні Україна та Туреччина почали обговорення питання відновлення авіасполучення між країнами та туристичних подорожей.

Очікувалося, що Туреччина відкриє туристичний сезон вже наприкінці травня, однак країна планує відновити роботу лише половини готелів.

Додамо, нещодавно уряд Туреччини вирішив зняти обмеження на надання медичних послуг українцям та громадянам ще 30 країн.