Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок у розмові з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Туреччина разом з Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT Haber.

Зазначається, що спостереження здійснюватиметься за допомогою спільного підприємства, яке буде створено на обумовленій Азербайджаном території.

Ердоган також запропонував застосувати в Сирії механізм, схожий на той, що необхідно застосувати в Карабасі.

"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - сказав Ердоган.

"Такі ж механізми можуть бути застосовані в Сирії", - сказав турецький лідер.