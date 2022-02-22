Туреччина вважає рішення Путіна про визнання "ЛДНР" неприйнятним і відкидає його - МЗС

Туреччина вважає рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей, підконтрольних угрупованням "ЛНР" та "ДНР", неприйнятним і відкидає його. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Туреччини, опублікованій 22 лютого на його сайті.

"Рішення Російської Федерації визнати так звані "Донецьку та Луганську республіки" є порушенням Мінських угод, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його", - ідеться в заяві.

У МЗС наголосили на прихильності до "збереження політичної єдності та територіальної цілісності України" й закликали всі сторони "керуватися здоровим глуздом і поважати міжнародне право".