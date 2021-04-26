Туреччина вводить повний локдаун до 17 травня

Президент Туреччини Тайіп Ердоган у понеділок ввів загальнонаціональний карантин з 29 квітня до 17 травня, включно з постійною ізоляцією, закриттям шкіл і обмеженням на поїздки між містами, щоб стримати зростання числа випадків коронавірусу і смертей.

Загальна кількість щоденних випадків захворювання в Туреччині перевищила 63000 16 квітня, а потім різко впала до 39000 в неділю, в той час як щоденне число загиблих минулого тижня залишалося вищим за 300.

Виступаючи після засідання кабінету міністрів, Ердоган сказав, що всі міжміські поїздки вимагають схвалення влади, і всі школи припинять індивідуальні заняття.

Він сказав, що виробничий і харчової сектори будуть звільнені від нових обмежень. Ердоган додав, що до кінця священного для ісламу місяця Рамадан щоденне число випадків захворювання має впасти нижче 5000, передає Reuters.

Для українців, які їдуть до Туреччини або повертаються з Туреччини в Україну, обов'язковою умовою для подорожі є наявність лабораторного висновку про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до початку подорожі. Це додає клопоту, але не є критичною умовою. Тест в Туреччині все частіше можна зробити навіть в готелі.

Ще одна умова в'їзду в країну - заповнення електронної форми на сайті міністерства охорони здоров'я Туреччини. Її слід заповнити не раніше ніж за 72 години до початку подорожі.