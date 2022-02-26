Туреччина закрила прохід у Чорне море військовим кораблям РФ

Туреччина закрила російським кораблям прохід у Чорне море, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - твітнув Зеленський.

Дякую своєму другу, пану Президенту @RTErdogan та народу за потужну підтримку. Заборона на прохід військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога сьогодні вкрай важливі. Народ ніколи цього не забуде! - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Україна третю добу відбиває повномасштабне російське вторгнення, що розпочалося вранці 24 лютого. Збройні сили України завдають противнику серйозних втрат у живій силі та техніці, докорінно ламаючи плани окупантів на бліцкриг.

Союзники підтримують нашу країну. Військову допомогу на 350 млн доларів зголосились надали Сполучені Штати, 250 млн виділить Чехія. Триває постачання зброї, амуніції і техніки, воювати на боці України їдуть добровольці з Литви, Латвії, Польщі, Ізраїлю.