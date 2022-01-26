Туреччина запропонувала "живі" переговори ТКГ у Стамбулі - ОБСЄ

Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи (ТКГ) за умови консенсусу сторін щодо цього, і ці зустрічі можуть проводитися наживо, а не онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресзаяву спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посла Мікко Кіннунена.

"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ за умови консенсусу. За це я висловлюю свою вдячність Туреччині. Я поінформував учасників дискусій про можливість повернутися до особистих зустрічей", - йдеться у заяві.

На переконання Кіннунена, особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність дискусій.

Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна зустрітися у Туреччині для обговорення розбіжностей та подолання проблем.

При цьому Росія не хоче "переїзду" ТКГ у Стамбул, а пропонує Москву, Донецьк чи Луганськ. Про що йшлося на останньому засіданні ТКГ.

