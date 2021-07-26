Турецька компанія Bayrak Makina планує встановлювати українські двигуни на всі свої безпілотники

Турецька військова компанія Bayrak Makina нині використовує українські двигуни у виробництві безпілотників нового покоління Аkinci, а надалі планує встановлювати їх на всю продукцію компанії.

Про це в програмі "Неофициальный разговор" телеканалу "Дом" заявив генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар.

За його словами, серед сусідніх з Україною держав компанія Bayrak Makina перша, хто звернув увагу на українські технології та запропонував повномасштабну співпрацю, яка була укладена у 2018 році.

"Відносини у сфері виробництва безпілотників між Україною та Туреччиною особливо в останні роки набули стратегічного значення. Технологія авіаційної промисловості України - на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що одне одному дати в цій співпраці... ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких та українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних безпілотних літальних апаратів", - сказав Байрактар.

Він підкреслив, що напрямок будівництва БПЛА буде розвиватися, тому буде розширюватися і співпраця з Україною.

"У наших планах також є виробництво модернізованої техніки, більш сучасних літальних апаратів. І ми маємо намір на всю нашу техніку, яка буде проводитися найближчим часом, встановлювати двигуни українського виробника", - заявив гендиректор.

Байрактар продемонстрував безпілотник останнього покоління Akinci ("Акінчі", "Акінджі"), на який встановлюються українські двигуни.

"Це одна з наших зараз головних новинок. Ударний безпілотний апарат (Akinci), який оснащений українським двигуном. Це технологія, якою зараз у світі володіють буквально лічені країни. Дві-три країни. Це безпілотний апарат нового покоління, він буде здатний працювати на стратегічних дальніх маршрутах", - повідомив він.

Виробництво з виготовлення безпілотників можна організувати й в Україні.

"Все залежить від України. Якщо Україна буде зацікавлена у виробництві подібних літальних апаратів, Туреччина із задоволенням готова до співпраці, до реалізації спільних виробничих програм. Безумовно, для країн, які зіткнулися з проблемою захисту, збереження своєї територіальної цілісності, продукція нашого підприємства й ці технології є стратегічно важливими", - запевнив гендиректор.

Як повідомлялося, компанія Bayrak Makina також знаменита своїми безпілотниками Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Кілька безпілотників Bayraktar TB2 вже знаходяться на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на сході. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.