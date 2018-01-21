Турецкие танки вошли в сирийский Африн

Турция проводит в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь"

Формирования оппозиционной "Свободной сирийской армии" во второй день проведения Турцией военной операции "Оливковая ветвь" против курдов вошли в Африн и начали широкомасштабную операцию на суше. Об этом сообщает NTV со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что турецкие танки обеспечивают поддержку в наступлении.

Кроме того, ранее начальник Генерального штаба Турции генерал Хулуси Акар заявлял, что операция нацелена только на "террористов, их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование".

Напомним, ранее сообщалось, что Турция привела в состояние повышенной боевой готовности войска на границе с Сирией на случай возможной операции в сирийском Африне. Войска приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в сирийском Африне против курдских формирований. Также сообщается, что решение об операции еще не принято в Анкаре.