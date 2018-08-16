Турции не стоит испытывать терпение Трампа - Пенс

Американский лидер намерен добиться возвращения в США всех граждан, которых несправедливо отправили в заключение в других странах.

Вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона и "не испытывать терпение Трампа".

"Пастор Эндрю Брансон - невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США", - написал Пенс в Twitter.

В этой связи он также заявил, что "Турции не следовало бы испытывать терпение президента Трампа, который намерен добиться возвращения домой в США американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах".

Отметим, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт информировала, что у Вашингтона и Анкары пока не запланированы встречи для обсуждения судьбы пастора, но "дипломатические усилия продолжаются".