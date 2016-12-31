Турция 5 лет будет выделять украинской армии по $3 миллиона

Турция будет выделять Вооруженным силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.

О достижении соответствующего соглашения с правительством Турции сообщила пресс-служба посольства Украины в Анкаре.

Соглашение и протокол подписал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига

Соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения, отмечают дипломаты.