Турция и «Газпром» договорились о финансировании «Турецкого потока» на территории страны

Турция достигла договоренности с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» на ее территории, сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать»,— приводит его слова «РИА Новости». По словам господина Озджана, «процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет».

«Газпром» пообещал президенту Владимиру Путину в ближайшие дни начать прокладку морской части газопровода в Турцию в обход Украины.

Соглашение по газопроводу из России в Турцию было подписано прошлой осенью. 7 мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока» по дну Черного моря

Обе ветки газопровода общей мощностью 31 млрд кубометров будет прокладывать компания Allseas Group. «Газпром» планирует потратить на проект в 2017 году более 40 млрд руб.

Межправительственное соглашение официально закрепляет потерю Украиной как минимум 15 млрд кубометров транзита российского газа в год, которые теперь будут поступать в Турцию напрямую. Но вопрос экспорта через страну газа в ЕС все еще не решен, что ставит под сомнение появление второй нитки газопровода. По мнению экспертов, в результате «Турецкий поток» станет не столько двусторонним проектом, сколько новым инструментом РФ и Турции в диалоге с Западом.