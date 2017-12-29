Турция и Россия заключили кредитное соглашение на покупку С-400 на сумму $2,5 млрд

В пятницу, 29 декабря, Турция и Россия заключили кредитное соглашение на покупке противоракетной системы С-400 на сумму $2,5 млрд.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Анкара и Москва достигли соглашения о поставках четырех батарей С-400, покупка сделана в кредит, предоставленный Россией. По данным росСМИ, 55% от суммы контракта являются российскими кредитными средствами.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.

С-400 - новейший зенитно-ракетный российский комплекс, способный поражать летательные аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности на высотах до 35 километров. На вооружение в российской армии данный ЗРК поступил в 2007 году.