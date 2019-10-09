По словам министра обороны, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль- Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Турция начала перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии. Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что "развертывание и работа по операции все еще продолжаются", сообщает Reuters.

На данный момент, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

По словам минобороны, сейчас главноя задача турецких сил - заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы, но деталей операции не уточнил.

Накануне турецкий парламент ратифицировал предложение о продлении военного мандата на операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года.

Как сообщалось, 7 октября турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из "Сирийских демократических сил", которые вместе с США сражались против боевиков "Исламского государства". Днем ранее Турция перебросила к границе с Сирией десять грузовиков с бронетехникой и автобус с военными.

В конце августа Турция анонсировала новую военную операцию против курдских отрядов на севере Сирии. Эта операция станет третьей на территории Сирии, ей предшествовали "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В этот раз турецкая армия будет действовать на восточном берегу реки Евфрат.

19 декабря прошлого года Белый дом и Пентагон сообщили о выводе американских войск из Сирии в связи с переходом к "новой стадии" военной операции против террористической группировки "Исламское государство". Уже в январе армия Турции нанесла серию артиллерийских ударов по районам на севере Сирии, которые находятся под контролем курдских Отрядов народной самообороны YPG.

Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" расценила действия США как "удар в спину". Американский военный контингент действовал в тесном контакте с СДС, которые воюют против ИГИЛ и режима Башара Асада. В состав СДС входят также курдские отряды самообороны YPG, против которых Турция провела серию операций. Анкара считает курдские формирования в Сирии террористическими и обвиняет их в поддержке сепаратистов из "Рабочей партии Курдистана".