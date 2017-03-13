Турция направила Нидерландам две ноты протеста, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции объяснили, что протесты вызваны введенными ограничениями в отношении турецких министров, а также плохим обращением с членами турецкой общины, которые воспользовались своим правом на свободу собраний.

Отмечается, что в одной из нот, направленных Нидерландам, официальная Анкара решительно осудила действия в отношении турецких министров. Она подчеркнула, что указанные действия были далеки от дипломатического этикета и общепринятых международных норм.

"Турция ожидает от власти Нидерландов официальных письменных извинений", - говорится в документе.

В другой ноте указано, что Турция оставляет за собой право требовать компенсацию. Министерство иностранных дел Турции призывает всесторонне расследовать нарушения в отношении турецких министров и граждан страны, а также принять меры судебного, административного и уголовного характера, проинформировав его о полученных результатах.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что приложит усилия для деэскалации дипломатического конфликта между Турцией и Нидерландами, однако если ситуация будет обостряться, то нидерландская сторона будет вынуждена отвечать на это.

Как сообщал УНН, Нидерланды отозвали разрешение главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на приземление его самолета в Роттердаме 11 марта. Такое решение в нидерландском правительстве объяснили "риском общественного порядка и безопасности", вызванным целью визита М. Чавушоглу.

12 марта полиция нидерландского города Роттердам сообщила об аресте 12 участников акции протеста из-за нарушения правопорядка возле консульства Турции.

В то же время протестующий в Стамбуле снял голландский флаг со здания консульства и заменил его на турецкий.

Источник: УНН