Турция объявила бойкот электронной и строительной продукции из США

Турция не будет использовать американскую продукцию в строительстве на территории страны.

Об этом сообщил министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум, сообщает Reuters.

По словам министра, турецкая власть пойдет на такой шаг в ответ на "спекулятивные движения с долларами США".

Курум также заявил, что страна переживает экономическую осаду. Турецкая лира потеряла более 40% своей стоимости против доллара в этом году и торговалась на рекордно низком уровне в начале недели.

Кроме этого, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет бойкот американской электронной продукции.

"Мы можем сделать две вещи: одна в экономике, другая - в политике. Мы приняли меры, в которых нуждается экономика, и мы будем продолжать делать это. Что более важно, я думаю, это сохранять нашу политическую позицию непоколебимой", - заявил он.

"Мы будем бойкотировать электронную продукцию Америки. Если у них есть iPhone, то есть и Samsung на другой стороне, у нас также есть собственная Venus Vestel. Мы будем принимать эти меры", - заявил Эрдоган.

Ранее он обвинил США в намерениях дестабилизировать Турцию и пообещал искать новых международных союзников и торговых партнеров.