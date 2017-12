Турция осудила решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Турция осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим", - написал министр в своём Twitter.

Mevl"ut Cavusoglu

@MevlutCavusoglu

We condemn the irresponsible statement of the US Administration declaring that it recognizes Jerusalem as the capital of Israel and it will be moving the US Embassy in Israel to Jerusalem.

This decision is against international law and relevant UN Resolutions.

20:27 - 6 дек. 2017 г.

Он подчеркнул, что решение американского лидера Дональда Трампа "противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

Ранее Трамп объявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля, поручив Госдепартаменту приступить к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал данное решение.

