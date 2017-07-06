Турция передала Украине председательство в ПАЧЭС

В четверг, 6 июля, Турция передала председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Украине.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Twitter.

"Во время встречи в Стамбуле председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС", - написал он.

Напомним, в период с 5 по 7 июля Парубий находится с официальным визитом в Турции. В рамках визита запланировано участие спикера украинского парламента в 49-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 июня после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Ранее представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.