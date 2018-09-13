Турция перевела все сделки с недвижимостью в лиру

В четверг, 13 сентября, власти Турции обнародовали новые правила об использовании национальной валюты при совершении сделок с недвижимостью, передает Reuters. По этим правилам, все договоры купли-продажи и аренды недвижимости теперь могут заключаться только в лирах. Речь идет не только о новых контрактах, но и о уже заключенных. В течение 30 дней все договоры должны быть переведены в национальную валюту. Некоторые сделки будут освобождены от этого требования, но о конкретных условиях, необходимых для этого, не сообщается.

Правительственные меры связывают с продолжающимся падением курса лиры — с начала года курс турецкой национальной валюты к доллару снизился на 40%. Сделки, оплачиваемые в иностранных валютах, весьма распространены в Турции. По мнению главы национальной организации торговых центров Хулуси Белгу, эти правила приведут к «полному хаосу», их невозможно ввести в установленные сроки. По словам господина Белгу, 70% договоров аренды, заключенных членам организации, предусматривают выплаты в иностранной валюте, кроме того, их долг в общей сложности составляет около $15 млрд.