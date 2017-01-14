Турция построила стену длиной 330 километров на границе с Сирией и Ираком

В рамках мер по обеспечению безопасности вдоль границы Турции с Сирией и Ираком возведена модульная бетонная стена протяженностью в 330 км.

Как передает агентство Анадолу, о завершении работ сообщили в Генштабе Турции.

Еще на отрезке южной границы протяженностью 191 км созданы ограждения из колючей проволоки.

"Благодаря предпринятым мерам за последний год предотвращено 57 186 попыток незаконного пересечения границы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей - сирийцы (390 336 человек)", - говорится в сообщении.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

Благодаря операции "Щит Евфрата" турецко-сирийская граница была во многом очищена от террористов ИГИЛ. После 24 августа 2016 года, когда начался "Щит Евфрата", число обстрелов с направления приграничных сирийских территорий, некогда подконтрольных террористам ИГИЛ, уменьшилось в три раза.