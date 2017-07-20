Турция призвала Саудовскую Аравию отменить требования в отношении Катара

Вице-премьер-министр Турции Нуман Куртилмус перед визитом в Катар президента страны Раджепа Эрдогана заявил, что требования, предъявленные Катару Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, нарушают его суверенитет и должны быть отменены. Об этом сообщает Reuters.

"Президент Турции прислушивается к сторонам, но Королевство Саудовской Аравии должно отказаться от плана, который предусматривает 13 требований, и должно обдумать его снова", - сказал Куртилмус.

Также он считает, что Катар должен "быть открытым" к переговорам с другими государствами.

"Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая откроет путь к раундам переговоров, в которых Турция может быть посредником", - добавил вице-премьер.

Помимо этого, он уверен, что ОАЭ тоже должны сыграть свою роль в урегулировании кризиса.

"ОАЭ должны способствовать миру и решению конфликта, ведь это и в их интересах тоже. Каждый конфликт порождает другой, и никому не известны окончательные результаты", - подытожил Куртилмус.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 11 июля, ряд арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет приняли решение оставить в силе санкции в отношении Катара.