Турция с 1 января вводит новый налог для туристов

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Турции (TueRSAB) пишет издание Hurriyet, передает УНН.

Сообщается, что сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако, после обращения TueRSAB к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсойе с предложением снизить налог, было решено уменьшить сумму сбора до 1,5 евро.

"В результате переговоров было решено снизить налог на безопасность, который составлял 3 евро, до 1,5 евро. Мы в долгу перед министром культуры и туризма за быстрое решение вопроса туристических агентств. В 2019-м мы продолжим работу по привлечению большего количества иностранных туристов в нашу страну", - заявил в ходе переговоров турецкий министр.

Как сообщал УНН, в этом году отдых на Новый год в популярном среди украинцев Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне прошлого года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.