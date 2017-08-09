Турция строит бетонную стену на границе с Ираном

Стену строят для того, чтобы не допустить проникновения через границу боевиков и мигрантов.

Представители властей приграничных регионов Турции сегодня побывали на строительстве стены на границе с Ираном, сообщает турецкое агентство Dogan.

Как сообщается, стена с Ираном будет похожа на ту, которая уже построена на границе между Турцией и Сирией.

Стену построят из большого количества бетонных блоков шириной 2 метра и высотой 3 метра. Каждый такой фрагмент стены будет весить 7 тонн.

Отмечается, что стену строят для того, чтобы не допустить проникновения через границу курдских боевиков и нелегальных мигрантов.

Как сообщалось, в апреле Турция завершила строительство стены вдоль границы с Сирией. Длина сооружения - 556 километров, высота - метра. Стена отделяет от Сирии южные и юго-восточные провинции Турции Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп.