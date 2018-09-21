Турция упростила процедуру предоставления гражданства

Турция сократила финансовые и инвестиционные критерии для предоставления гражданства иностранцам.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, иностранцы могут стать гражданами Турции, если они владеют недвижимым имуществом на сумму 250 тысяч долларов США в течение трех лет. В прошлом необходимая стоимость имущества составляла 1 миллион долларов.

Сумма депозитов, которые должны храниться в банках Турции, для получения гражданства также снизилась с 3 миллионов до 500 тысяч долларов.

Фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения гражданства, снижается с 2 миллионов до 500 тысяч долларов.

Кроме того, для получения права на гражданство следует нанять не менее 50 работников - раньше необходимо было 100.

Согласно официальным данным, в прошлом году иностранцы приобрели недвижимость в Турции на сумму 4,6 миллиарда долларов. Значительную часть выкупили граждане Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и России.

Правительство Турции принимает меры для стимулирования инвестиций в экономику и укрепление лиры, которая в этом году упала на 40%. Причиной стали опасения в связи с денежно-кредитной политикой президента Эрдогана и ссора с Соединенными Штатами, которая вылилась в взаимные санкции и введение торговых барьеров.

