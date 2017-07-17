Турция внесла в "черный список" более четырех тысяч россиян - СМИ

Власти Турции внесли "черный список" более четырех тысяч граждан России, которых подозревают в связях с ИГИЛ, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на специальный доклад Министерства внутренних дел страны.

Въезд на территорию Турции запрещен почти 54 тысячам иностранцев из 146 стран. Подавляющее большинство составляют граждане Саудовской Аравии, Туниса и России.

Согласно данным МВД Турции, с 2011 года 17,5 тысяч иностранцев были проверены по подозрению в связях с джихадистами. Почти пять тысяч из них были депортированы, при этом более 800 человек были гражданами РФ.

В докладе также отмечается, что в результате 14 нападений, организованных "Исламским государством" на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек. Еще столько же были ранены.

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Напомним, отношения между Россией и Турцией начали накаляться после того, как турецкие истребители ликвидировали российский самолет Су-24, который залетел в воздушное пространство Турции после бомбивых ударов по пограничным районам Сирии. В тот же день президент России Владимир Путин назвал инцидент "ударом в спину", который нанесли "сторонники терроризма".

По материалам: Радіо Свобода