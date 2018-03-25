Турция впервые испытала собственные баллистические ракеты

В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GOKDOGAN и BOZDOGAN.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.

Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

GOKDOGAN - ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты BOZDOGAN способны поражать цели на больших расстояниях.

Проект разработки ракет планируется завершить в 2020 году. После этого начнется их серийное производство.