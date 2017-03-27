Турция ввела пошлины на товары из РФ

Турция объявила пошлины на ввоз российских продуктов. Об этом сообщает DW.

Пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130%, риса - 45%, подсолнечного масла - 36%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых культур - 9,7%.

Пошлины вводятся с 15 марта 2017 года. При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы.

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется увеличивать поставки в Азиатско- Тихоокеанском регионе, а также в странах Латинской Америки и Африки. Сообщается, что на протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров, которые теперь облагаются пошлиной.

Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию.