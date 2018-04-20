Турция вывела из США свой золотой запас

Центральный банк Турции опубликовал отчет, в котором сообщает, что вывел свой з из золотой резерв в размере 28,7 тонн золота Федеральной резервной системы США.

Центробанк Турции имел на конец 2016 года золотой запас в размере 14 миллиардов долларов, в 2017 году эта цифра достигла 23,5 миллиардов, сообщает "Прайм"

После призыва президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото", свои золотые резервы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, сообщает газета Milliyet. Так, золото в объеме 29 тонн, хранившееся за рубежом, перевел в Турцию также банк Halk Bankasi. Всего в страну было переведено из-за рубежа 220 тонн золота.

Ziraat Bankasi и VakifBank также процедуру возвращения своих золотых запасов из Великобритании. (57 и 38 тонн соответственно).

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Из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов отношения между Турцией и США находятся в кризисе. Анкара считает их террористической группировкой и связывает с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В свою очередь Вашингтон объясняет эту поддержку борьбой с Исламским Государством.

Проходящий в США суд над заместителем гендиректора турецкого Halkbanki Мехметом Хаканом Атиллой так же обостряет отношения между Анкарой и Вашингтоном. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

На суде Зарраб сообщил, что дал взятку в размере 50 милн долларов министру финансов Турции Аднану Кахведжи, чтобы провести эту сделку. Также Зарраб заявил, что президент Эрдоган, вероятно, знал о сговоре.

Как сообщалось ранееписал UBR.ua, сегодня турецкая лира достигла рекордных минимумов, из-за нежелания правительства противодействовать инфляции. Геополитическая неопределенность относительно военных действий США и России в Сирии ткже сыграла свою роль в ситуации. Турецкая лира показала одну из худших динамик среди валют развивающихся рынков в этом году, потеряв 13,9% с августа 2017 года.