Турция задержала в Сирии сестру аль-Багдади

Турецкие подразделения захватили в сирийском городе Азаз 65-летнюю Расмию Авад - сестру уничтоженного главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, задержаны также ее муж и невеста. Силовики хотят получить от Авад информацию о внутренних процессах "Исламского государства".

Представитель президента Турции заяви, что арест сестры аль-Багдади является "еще одним примером успеха" турецких контр-террористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с ИГ.

Как сообщал УНИАН, американский спецназ ликвидировал Абу Бакр аль-Багдади в ночь с 26 на 27 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб, одобренной Дональдом Трампом.

Президент США подтвердил, что главарь ИГИЛ убит, сославшись на результаты теста ДНК.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако впоследствии эта информация не подтверждалась.