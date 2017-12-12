Турция закрыла свои порты для судов из Крыма

Турция выполняет договоренности с Украиной о недопущении в свои порты судов из Крыма

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

"Считаю достаточно плодотворным совместный визит с уважаемым господином Джемилевым (уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев) и представителями крымской прокуратуры в Турецкую Республику, в результате чего Турция приняла достаточно жесткое решение и, по нашим данным, оно было немедленно имплементировано и выполняется, о недопущении захождения в турецкие порты кораблей, нарушающих экономические санкции в отношении оккупированного Крымского полуострова", - заявил он.