Турция запретила своим судам находиться в аннексированном Крыму, - Гройсман

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность

Турция запретила своим судам посещать аннексированный Россией Крым.

Фото:kmu.gov.ua

"Сегодня в день визита мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень прочный сигнал", - сообщил премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.

Он также подчеркнул особую роль в вопросе поддержки крымских татар. "Ваша позиция в отношении крымских татар очень важна для нас, и ваше желание поддержать в таких непростых условиях свидетельствует о высокой степени дружественности между нашими странами", - подчеркнул он.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность.

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картами.

Также стало известно, что Украина и Турция активизируют работу для подписания в 2017 году трех приоритетных документов о свободной торговле, обновленное Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций и Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество.