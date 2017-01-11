Турция завершает строительство гигантской стены на границе с Сирией

Турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров.

Стена возводится в рамках усиления мер по защите границы. В частности, стена должна предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию, передает Turkish Minute.

Ожидается, что строительство стены будет завершено в апреле 2017 года. Строителям осталось возвести еще 28 километров забора. Стена возводится из бетонных блоков, каждый из которых весит 7 тонн.

По данным издания, стена будет третьей в мире по величине.

Турция уже давно подвергается критике за ее "дырявую" границу с Сирией, что позволило экстремистам и террористам относительно свободно пересечь границу и попасть в Турцию и Европу.

По материалам: Turkish Minute