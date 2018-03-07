Туск направил лидерам ЕС стратегию по отношениям с Британией

Дональ Туск отметил необходимость заключения торгового соглашения с Лондоном, охватывающего все сектора, и введение нулевых тарифов на товары.

Глава Европейского совета Дональд Туск направил лидерам стран ЕС стратегию по будущим отношениям с Великобританией после Brexit. Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Люксембурге, сообщает пресс-служба Евросовета.

"Два часа назад я направил 27 государствам-членам ЕС мой проект руководящих принципов для наших отношений с Великобританией после Brexit. Я здесь, в Люксембурге, чтобы проконсультироваться с премьер-министром по этим рекомендациям, которые, я надеюсь, будут приняты на саммите Евросовета в марте", – сказал он.

Дональд Туск заявил о нежелании строить стену между ЕС и Великобританией.

"Великобритания будет нашим ближайшим соседом, и мы хотим остаться друзьями и партнерами после Brexit", – отметил он.

Туск предложил тесное сотрудничество ЕС и Великобритании в вопросе борьбы с терроризмом и международной преступностью, участие Лондона в программах ЕС в области исследований и инноваций, а также в области образования и культуры.

"Я намерен избежать особенно абсурдного следствия Brexit – нарушения полетов между Великобританией и ЕС. Для этого мы должны как можно скорее начать обсуждение этой проблемы", – отметил Туск.

Также он отметил необходимость заключения торгового соглашения, охватывающего все сектора, и введения нулевых тарифов на товары.

Ранее Совет Евросоюза принял дополнительные условия о переговорах по Brexit. На время переходного периода Британия будет пользоваться всеми правами ЕС.