Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы". Об этом Туск, который покидает свой пост в декабре, заявил выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском городе Брюгге, сообщает Радио Свобода.

Он подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который в недавнем интервью журналу The Economist заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой.

"Президент Франции недавно заявил, что согласен в этом вопросе с премьер- министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России", - напомнил Туск и добавил: "Но не меня, Эмманюэль".

По его словам, ему приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия является не стратегическим партнером Евросоюза, а его стратегической проблемой. За это многие называли его "фанатиком одной идеи", отметил Туск.

"Стратегической целью Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять ЕС, провоцируя внутренние разногласия", - считает Туск.

С мнением президента Франции ранее не согласились канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. По его словам, Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической державе.