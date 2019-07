Туск назвал запрет России на полеты в Грузию необоснованным

Президент Европейского совета Дональд Туск считает решение России о запрете полетов в Грузию необоснованным и непропорциональным. Об этом он сказал в четверг во время конференции, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

Туск также подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать Грузию в противостоянии текущим вызовам.

"ЕС солидарен с Грузией и сохраняет полную приверженность вашему суверенитету и территориальной целостности", - заявил Туск.

Georgia is an important partner and friend of the EU. We discussed how to further develop the strong EU-Georgia relations.

My statement after meeting @Zourabichvili_S https://t.co/RTsYwNgFDC pic.twitter.com/h8dhaWig50 - Donald Tusk (@eucopresident) 11 липня 2019 р.

Отношения Тбилиси и Москвы обострились в июне после визита в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы, который на сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к участникам мероприятия на русском. Член КПРФ Гаврилов публично поддерживает "правительства" Абхазии и Южной Осетии - оккупированных Россией территорий Грузии.

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, где произошли жесткие столкновения протестующих и полиции, применившей слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Сотни людей пострадали.

Туск добавил, что отношения Евросоюза с Грузией, которая стремится вступить в ЕС и НАТО, строятся на общих ценностях.

Президент РФ Владимир Путин в июне своим указом ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, ссылаясь на "риски для граждан России после недавних событий". Решение может навредить туристической отрасли Грузии - страну ежегодно посещают более 1 миллиона российских туристов.

Напомним, российские войска вторглись в Грузию 8 августа 2008 года. Кремль оправдывал свои действия "агрессией" правительственных войск против марионеточного правительства так называемой "Республики Южная Осетия". Кремль отправил в Грузию танковые бригады, российская авиация бомбила грузинские города, объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Военные действия вышли за пределы Цхинвальского региона, охватили Абхазию и другие районы Грузии. Оккупация сопровождалась этническими чистками грузинского населения в Южной Осетии, которое составляло около трети населения региона.

12 августа при посредничестве международных организаций и США Грузия и Россия подписали соглашение о прекращении огня. Россия обязалась вывести войска с территории Грузии до 1 октября 2008 года. Однако российские войска продолжили продвижение вглубь грузинской территории, а 26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии. Россия до сих пор не вывела свои войска с территории Грузии.

По материалам Reuters