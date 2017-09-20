Туск об агрессии РФ: Не может быть компромиссов со злом

Президент Европейского совета Дональд Туск в своем выступлении на Генассамблее ООН жестко высказался об агрессии России против Украины, мировом терроризме и ядерной программе КНДР. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы всегда внимательно реагируем против нарушения "злом", а также относительно нарушения международного законодательства. ЕС и ООН не должны сомневаться в конфронтации со "злом"... Четко понятно, что в таких делах, как ядерный шантаж Северной Кореи, терроризм, а также агрессия против Украины", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что ООН не должна идти на компромисс со "злом".

В своем выступлении глава ЕС также затронул глобальные темы климатических изменений, борьбы с терроризмом, реформирования ООН, экономического роста, преодоления кризиса беженцев, решения проблем устойчивого развития стран Африки и мира в целом.

Вчера президент Петр Порошенко провел встречу с Туском, в ходе которой поблагодарил за продление санкций против России. Они обсудили ситуацию в Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе о введении миротворцев ООН.

Порошенко, выступая сегодня на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН" и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.