Туск рассказал о будущем Евросоюза после Brexit

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза ЕС будет заниматься минимизацией ущерба от Brexit. Об этом сообщается в обращении Туска, опубликованном на сайте Евросовета.

"Наша цель ясна: минимизировать затраты граждан ЕС, предприятий и государств-членов. Мы сделаем все, что в наших силах - и у нас есть все инструменты - для достижения этой цели. И сегодня мы должны подчеркнуть, что до сих пор ничего не изменилось: пока Соединенное Королевство не покинет Европейский Союз, законодательство ЕС будет по-прежнему применяться к Соединенным Королевствам и в их пределах", - заявил Туск.

Напомним, Великобритания передала Европейскому союзу заявление о том, что собирается покинуть состав ЕС, тем самым окончательно запустив процедуру Brexit.

"Британский представитель ЕС Тим Барроу передал письмо об официальном процессе выхода из союза в 12:20", - говорится в сообщении прессы.

Процесс выхода Британии из Европейского союза может занять 2 года.