Туск советует провести консультации в рамках НАТО по поводу ситуации на границе с Беларусью

В связи с кризисом на польско-белорусской границе из-за нелегальных мигрантов необходимо созвать Совет национальной безопасности Польши.

Варшава также должна инициировать введение в действие 4-й статьи Вашингтонского договора о консультациях в рамках НАТО.

Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Гданьске лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" (РО) Дональд Туск, передает собственный корреспондент Укринформа.

Сейчас именно тот момент, когда власть должна немедленно провести диалог с оппозицией. У Президента (Польши) есть такие инструменты, как Совет национальной безопасности. Следует также подумать об использовании 4-й статьи договора о НАТО", - заявил Туск.

Лидеры польской Ливицы Адриан Зандберг, Роберт Бедронь и Владимеж Чажасты также призвали президента Анджея Дуду немедленно созвать Совет национальной безопасности страны. Они также подчеркнули, что премьер-министр Матеуш Моравецкий должен инициировать немедленное заседание Европейского Совета по причине ситуации на границе.

Как сообщалось, на белорусско-польскую границу под контролем белорусских служб прибыла большая группа мигрантов количеством до тысячи человек, которые, вероятно, постараются силой пересечь границу Польши.

По последней информации, которая подтверждается видеосъемками в режиме онлайн, осуществляемыми мигрантами на границе, они частично разрушили с помощью палок и бревен деревьев заграждения. С другой стороны границы выстроилось много польских военнослужащих и полицейских со щитами, которые периодически применяют против наиболее агрессивных мигрантов слезоточивый газ. Над этой зоной на низкой высоте летают польские военные вертолеты.

Как информировалось, три бригады войска территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность к действиям в течение шести часов.

В Варшаве собирается кризисный штаб под председательством главы правительства РП Матеуша Моравецкого.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Варшава обвиняет Минск в специально созданном миграционном давлении в рамках вражеских гибридных действий против Польши и ЕС.